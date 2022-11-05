Şanlıurfa'da 'tarihi heykelleri' satmaya çalışan 2 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Sümerler dönemine ait 3 heykeli alıcı gibi davranan jandarmaya satmaya çalışan 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "tarihi eser kaçakçılığı" çalışmaları kapsamında, 2 kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.
ESERLERE EL KONULDU
Bunun üzerine alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, H.K. ve M.F.M. ile irtibat kurdu.
Jandarma ekipleri, kendilerine tarihi nitelikteki 55 santimetre boyunda mermer heykel, 30 santimetre boyunda bronz heykel ve 6 santimetre boyundaki bronz at figürü heykellerini 1,5 milyon dolar karşılığında satmaya çalışan şüphelileri gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar karakola götürüldü.
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