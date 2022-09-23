59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin simge heykeli "Venüs" 59 noktaya yerleştirildi

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında kentin çeşitli noktalarına 59 Venüs heykeli yerleştirildi.

AA
23 Eylül 2022 Cuma, 13:25
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin simge heykeli
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde, son hazırlıklar yapılıyor.

Festival kapsamında elinde portakal tutan altın renkli Venüs heykeli, kentin 59 noktasına yerleştirildi. İşlek cadde ve kavşakları süsleyen heykeller, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.


altın Antalya Altın Portakal Film Festivali

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