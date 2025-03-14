Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonu!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonu!
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AA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:32

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerce ilçe merkezinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 10 cep telefonu, 9 sim kart, kamera kayıt cihazı, tablet, 3 pompalı tüfek ve 68 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce yapılan araştırmalarda, şüphelilerin, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Aydın, Manisa, Çorum, Bolu ve Kastamonu'daki 14 kişiyi aynı yöntemle 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.


Etiketler: #Şanlıurfa #dolandırıcılık #dolandırıcı

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