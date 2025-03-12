79 dolandırıcılık olayının zanlısı Adana'da yakalandı: Ardından serbest bırakıldı!

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 79 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

79 dolandırıcılık olayının zanlısı Adana'da yakalandı: Ardından serbest bırakıldı!
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AA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:34

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş uygulaması yaptı.

Çalışma sırasında durumundan şüphelenilen Y.S'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapıldı.

Farklı illerde 79 dolandırıcılık suçuna karıştığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Y.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.


Etiketler: #Adana

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