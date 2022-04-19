Şanlıurfa'da toz bulutu etkisi
Şanlıurfa'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkili olurken, görüş uzaklığı düştü. Trafikte olan sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve rüzgarla artan toz bulutu, çevre kirliliğine, havanın renginin değişmesine ve görüş uzaklığının azalmasına neden oldu. Yollarda olan sürücüler de toz bulutu nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji yetkilileri, günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz bulutunun, yağmurla dağılmasını beklediklerini açıkladı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nce de toz bulutu nedeniyle solunum yolu hastalarına zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.
Video Haberler
- Manavgat'ta sit alanındaki otel
- Adrenalin iğnesi yapılan 6 yaşındaki çocuk
- Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı
- Uysal tek cümleyle yanıt verdi
- 8 yıl sonra çözülen 'cesetsiz' cinayette yeni gelişme
- Sinop kalesi surlarında 2 bin 500 yıllık gırland
- 9 yaşındaki kızını öldürdü asit içerek intihara kalkıştı
- Ekspertiz uzmanı uyardı
- Ayasofya’nın tarihi kapısı tahrip edildi
- ‘Sağır ve dilsiz’ dilenci yakalanınca dile geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- İtalyan futbolcudan taraftara 'özür' mesajı
- 'NATO müttefikleri güvende değilse...'
- Rockefeller'ın serveti nasıl bölündü?
- Ramazanda 'düzenli uykuya' dikkat!
- Uzmanı açıkladı: Her gün aynı şeyleri yemek zararlı mı?
- Yemek süresinin uzaması, 'doymayı' kolaylaştırıyor
- Sarah Bernhardt! Bir süperstar öyküsü!
- Marguerite Duras... Askıya alınmış tutku!
- Jean-Jacques Rousseau! Hem aklın hem duygunun yanında...
- 2022 Ramazan Bayramı ne zaman?