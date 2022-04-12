Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler birbirine girdi: 14 yaralı, 4 gözaltı
Şanlıurfa'da, oyun oynayan çocukları tartışan iki ailenin tüfekli, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgasında 14 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün gece Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynayan çocukları tartışan iki komşu aile, birbirine girdi. Ailelerin yakınlarının da dahil olduğu kavgada tüfek, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. 14 kişinin yaralandığı kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi ile sona erdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Park halindeki 3 aracın da hasar gördüğü kavga sonrası polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.
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