Sansürlü raporda ortaya çıktı: Eski bakanın eşine ve danışmanına makam aracı tahsis edilmiş
Sayıştay’ın, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2020 raporundan sansürlenen kısmındaki belge ortaya çıktı. Belgeye göre bir bakan eşine, eski bakanlara ve bakan danışmanına kiraları, yakıt ve bakım giderleri de dahil olmak üzere makam aracı tahsis edilmiş.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay’ın 2020 Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2020 raporunda önemli bir bölümünün sansürlenerek yayınlandığını ortaya çıkardı.Yavuzyılmaz, taslak Sayıştay raporunda sansürlenen kısmı sosyal medya hesabından paylaştı.
Not: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2020 Yılı Sayıştay Raporu yayınlanırken, Taslak Raporda yer alan bu bulgu sansürlenerek rapordan çıkarılmıştır. pic.twitter.com/DSxmSsALJj— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) November 12, 2021
SANSÜRLÜ RAPOR
Sayıştay’ın sansürlenen taslak metnindeki bilgilere göre eski bakanlara, bir bakan eşine ve bir bakan danışmanına usulsüz olarak makam aracı tahsis edilmiş. Üstelik bu araçların kiralama bedelleri, yakıt ve bakım giderleri de yine bakanlık bütçesinden karşılanmış.
Yavuzyılmaz, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2020 Yılı Sayıştay Raporu yayınlanırken, taslak raporda yer alan bu bulgu sansürlenerek rapordan çıkarılmıştır” ifadesini kullandı.
DENETÇİ TESPİT ETTİ
Taslak metinde Sayıştay denetçisinin bulgusu şöyle:
- “Bakanlık tarafından, görevden ayrılan bazı Bakanlara ve görevden ayrılan bazı bakan eşine Bakanlığa ait; eski milletvekili olan bir bakan danışmanına ise kiralama suretiyle edinilen bir aracın bedelsiz tahsis edildiği, ayrıca bu araçların yakıt ve bakım gibi giderlerinin de bakanlık bütçensen karşılandığı görülmüştür.”
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