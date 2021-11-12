Takvim gazetesinden skandal 'Başak Cengiz' manşeti

12 Kasım 2021 Cuma, 13:53

Ankara'da yaşayan ve mimarlık yapan 28 yaşındaki Başak Cengiz, işi gereği gittiği İstanbul'da Can Göktuğ B. (27) isimli erkeğin samuray kılıçlı saldırına uğradı. Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Cengiz'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Yenimahalle ilçesindeki Yahyalar Merkez Camii'nde Başak Cengiz için cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Avni ve annesi Beyhan Cengiz ile nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda yakını katıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma ise sürüyor.



TAKVİM'DEN SKANDAL MANŞET

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay gündemdeki yerini korurken; 11 Ekim'de Takvim gazetesinin manşetinde yer alan 'Başak Cengiz' haberi büyük tepki çekti.

Gazete, söz konusu habere 'Killiç' başlığı atarken; Başak Cengiz'in fotoğrafının yanına bir de 'samuray kılıcı' resmi ekledi.