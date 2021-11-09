Hayrettin Karaman’dan skandal yanıtına 'açıklama': Çocukluk arkadaşlarımın çoğu Alevi ailelelerdendi

09 Kasım 2021 Salı, 09:41

Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman'ınkendisine ait sitesinde, gelen bir soru üzerine verdiği yanıtta Sünni bir kadının, Alevi bir genç ile evlenemeyeceğini söylediği görülmüştü.

Karaman, sözkonusu "fetva"sının gündem haline gelmesi ve büyük tepki çekmesinin ardından bugün "Birliğimizin düşmanları" başlıklı bir köşe yazısı yazdı.

Kendisine tepki gösterenleri "vicdanları kör olmuş fitne-fesat taifesi" diye hedef alıp internet sitesindeki yanıtının "çarpıtıldığını" öne süren Karaman, çarpıtmanın nasıl yapıldığına dair bir açıklama getirmedi. Karaman, bunun yerine çocukluğu ve gençliğinde Alevi aile çocuklarıyla yaptığı arkadaşlıklardan söz etti.

Çocukluğunu ve ilk gençliğini Çorum'da yaşadığını belirten Karaman "Arkadaşlarımın birçoğu, ortak kültürümüzün Alevî rengine mensup aile çocukları idi. Yaramazlıkları da beraber yapardık, teravihe de beraber gider, çocukluk idraki içinde eğlenceli bir ibadet olan bu namazı birlikte kılardık. Dinî bayramlar hepimizin bayramı idi, büyüklerimiz Sünnî’si, Alevî’si bayram namazını birlikte kılar, ayrım gözetmeden bayramlaşırlardı. Büyüklerimizin şuurlarının derinliklerinde bir ayrım belki vardı, daha çok kız alıp vermede bu ayrımın su üstüne çıktığı da olurdu, ama yine de dile getirilen başka bahaneler olurdu" dedi.

"Ben çocukluk ve ilk gençliğimi aynı dinin mensupları, bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak birlikte yaşadığım Alevî kardeşlerimle paylaştığımız duyguların hasretini çekiyorum" diye yazan Karaman, yazısını "Köprünün altından akan sular bu duyguları alıp götüremez. Yeter ki, liderler, âlimler, ârifler, aydınlar, eğitimciler akıllarını başlarına dersin, küçük hesaplar peşinde büyük değerleri heba etme gafletinden vazgeçsin ve oyuna gelmesinler!" diyerek bitirdi.

"ALEVİ İLE EVLENİLMEZ"

Hayrettin Karaman’ın kendisine ait sitesinde, gelen soru üzerine verdiği bir yanıtı paylaştığı “Alevi ile evlenmek” başlığı altında şu ifadeler yer alıyor:

“Alevilik babadan oğula geçen bir soy, bir kan bağı değildir. İnsan bugün Alevi, yarın dönüp Sünni veya tersi olabilir. Bu gencin ailesi Alevi olmakla beraber gencin kendisi İslam’a Sünniler gibi inanıyorsa, Amentüyü bizler gibi kabul ediyorsa o makbul bir müslümandır.

Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile sünni bir kız evlenemez. Durumunuzu buna göre inceler kararı siz verirsiniz.”

Karaman’ın internet sitesindeki ilgili bölüm şöyle:







