Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı davası başladı: 'Olay günü kiralık ev arıyorduk'

Yayınlanma: 06.01.2025 - 13:07

Güncelleme: 06.01.2025 - 13:16

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesine 28 Ocak 2024'te, Pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Tuncer Cihan (52) isimli yurttaşın ölümüne sebep olan IŞİD'li teröristlerden Tacikistan uyruklu Amirjon Kholiqov ve Rusya uyruklu David Tanduev ile saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen ve 17 Eylül 2024'te tutuklanan Viskhan Soltamatıov'un da aralarında olduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına bugün, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlandı.

Tutuklu sanıklar, duruşmaya jandarma eşliğinde getirildi. Tutuksuz sanıklardan 4'ü ile sanıkların avukatları da duruşmaya katıldı.

"YASAL YOLLARLA GELDİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİYİM"

Tutuklu sanık Bılel Souıbguı, mahkemedeki savunmasında Türkiye'ye yasal yollarla geldiğini, İngilizce öğretmenliği yaptığını, okuldan arta kalan zamanlarında ise restoranda kurye olarak çalıştığını, 5 yıl boyunca aynı evde ikamet ettiğini ancak Kahramanmaraş depreminden sonra ev sahibi depremzede akrabalarını yerleştirmek için kendisinden evi boşaltmasını istediğini anlattı.

Herhangi bir terör örgütüyle ilgisinin olmadığını savunan sanık Souıbguı, okuldan arta kalan zamanlarında kurye olarak çalıştığı restoranda aşçı olarak çalışan Mustafa isimli şahsın İzmir'e taşınacağı için evini devrettiğini öğrendiğini, bu evi kiraladığını, Mustafa olarak bildiği ancak dosyada adının Sobırı Rakhmatjon olduğunu öğrendiği tutuklu sanığı aynı yerde çalışmış olmalarından dolayı tanıdığını söyledi. Sanık Bılel Souıbguı, Mustafa isimli şahsın evde kalan eşyalarını alması için sanıklardan akrabası olan Sobiri Rakhmajon'ı gönderdiğini, sanık ile tek irtibatının bu olduğunu, sanığı tanımadığını ve sanığı da telefonuna 'Mustafa'nın akrabası' olarak kaydettiğini savundu.

SALDIRGAN SUSMA HAKKINI KULLANMAK İSTEDİ

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren tutuklu sanık Rusya uyruklu David Tanduev, bekar ve lise mezunu olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı, sanığın avukatı duruşmada hazır olmadığı için usul gereği savunmasını alamayacaklarını ancak talepleri varsa alacaklarını, avukatının geldiği duruşmada da savunmasını alacaklarını belirtti. Sanık ise tercüman eşliğinde mahkemeye güvenmediğini söyleyerek, "İfade vermeyeceğim. Avukat da istemiyorum. Bana çok eziyet ettiler. Susma hakkımı kullanmak istiyorum. İsim söylemek istemiyorum. Adaletin tecelli etmeyeceğini düşünüyorum" dedi. Sanık kürsüde gülünde mahkeme başkanı, tercümana sanığın gülmemesini söylemesini istedi.

"BURAYA HAİN OLMAYA GELMEDİM"

Diğer saldırgan tutuklu sanık Tacikistan uyruklu Amirjon Kholiqov ise mahkemedeki savunmasında korsan taksicilik yaptığını söyleyerek, "İddianame çok kötü hazırlanmış. Ben Türkçe okuma-yazma bilmiyorum ama bana Türkçe gönderdiler. Suçlamaları tam net bilmiyorum. Savunma yapacağım. Türkiye'ye yaklaşık 6 yıl önce geldim. Buraya hain, katil olmaya gelmedim. Hiçbir zaman da ne bir örgüte katılmadım. Bu suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum. Emniyet ifadesi, olayla hiçbir alakam olmamasına rağmen alakalıymışım gibi ifademi almaya çalıştılar. Benim söylemediğim şeyleri de iddianameye yazmışlar. Emniyet ifadelerini kabul etmiyorum. İddianame öyle hazırlanmış ki bana terör göstermek için aşırı yanlışlıklar yapmışlar" dedi.

"OLAY GÜNÜ DAVİD İLE KİRALIK EV ARIYORDUK"

Sanık David Tanduev ile 5 yıl önce Ramazan ayında camide tanıştığını ve aynı evde yaşadıklarını söyleyerek, "İstanbul'da kiralar çok yüksek. Biz birkaç kişi ev tuttuk. David ile de aynı evde kaldık. Hep ben çalışıyordum. Faturaları ben karşılıyordum. David'e evden çıkmak istediğimi söyledim. Sonra biz David ile aynı eve çıkma kararı aldık. Olay günü 28 Ocak'ta biz ayrı ayrı kiralık ev arıyorduk. Akşama yakın David ile görüştük, ikimiz de ev bulamadık. Biraz parkta oturduk. Sonra David korsan taksici bir arkadaşını aradı, bizi eve götürmesini istedi. Korsan taksiciye de ev aradığımızı ama bulamadığımızı söyledik. Biz David ile eve gittik. Sonra polis akşam mı geldi, ertesi gün sabah mı geldi tam hatırlamıyorum, bizi aldılar. Ben bu zamana kadar dini bir eğitim almadım" dedi.

"YÜZDE 100 İFTİRADIR"

Müşteki avukatı Afşin Hatipoğlu, 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde, olaydan bir hafta önce, 34 HYK 599 plakalı araçla kilise çevresinde keşif yaptıklarına dair tespit bulunduğunu belirterek, sanığa bununla ilgili beyanını sordu. Bunun üzerine sanık Kholiqov, "İddianamede net bir şey demiyor. Yapmadım tabii ki. Böyle bir kiliseye, Sarıyer'e gitmedim" dedi.

Avukat Hatipoğlu'nun, "Sen bize arabalarda olduğun tespit edildiği halde, kan, saç, doku ve deri örneklerin olaydaki örneklerle birebir uyuştuğu halde 'ben buraya tesadüfen geldim' diyorsun öyle mi?" demesi üzerine sanık Kholiqov, "Burada somut hiçbir şey yok. Benim hiçbir yerde kanım yok. Bu yüzde 100 iftiradır. Bana somut delil getirin. Böyle bir delil olmaz. Hiçbir yerde benim kanım yok. 'Tespit olmuş' diyorsun, hani nerede tespit olmuş. Gösterin somut bir delil. Bu boş. Bu boşluk üzerinden dünyaya terör diyorsunuz" dedi.

Mahkeme, duruşmaya bir saatlik öğle arası verdi.