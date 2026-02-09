Şap arttı, bakanlık ‘yeni serotip’ dedi: ‘Rakam yok, destek yok’

Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın’da şap hastalığı görüldüğüne ilişkin iddialara yanıt verdi. Bakanlık, 2025 yılında gözlenen vaka artışının nedeninin, şap virüsünün uzun yıllar sonra yeniden ortaya çıkan SAT-1 serotipi olduğunu açıkladı. İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş’ın; Bozdoğan, Efeler, Köşk, Yenipazar ve Nazilli ilçelerinde şap hastalığı tespit edildiği, bazı mahallelerin ise gözetim ve karantina bölgesi ilan edildiğine ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlık tarafından yanıtlandı. Bakanlık, şap hastalığının Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle endemik seyreden ve ihbarı zorunlu hayvan hastalıkları arasında yer aldığını belirterek, 2025’teki artışın temel nedeninin SAT-1 serotipinin yeniden dolaşıma girmesi olduğunu bildirdi.

‘AŞILAMA YÜZDE 99’ SAVUNMASI

Yanıtta, şap hastalığına karşı yılda iki kez, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde aşılama yapıldığı kaydedildi. 2025 yılı bahar aşılamalarının mayıs ayında tamamlandığı, haziran ayında başlayan sonbahar aşılamasında ise ülke genelinde yüzde 99 aşılama oranına ulaşıldığı savunuldu. Risk esaslı olarak ülke, il, bölge ve mihrak bazlı ek aşılama çalışmalarının sürdüğü, sahadan alınan numunelerle virüsün genetik yapısının izlendiği ve saha suşuna uyumlu aşı üretildiği belirtildi. Bakanlık, yeni varyanta karşı 26,6 milyon doz aşı üretildiğini de açıkladı.

KARANTİNA VE PAZAR KAPATMA YETKİSİ

Salgın niteliği taşıyan bir hayvan hastalığı tespit edilmesi halinde, mihraklarda koruma ve gözetim bölgeleri oluşturulduğu; hastalık sönüşü sağlanana kadar hayvan giriş-çıkışlarının yasaklandığı ifade edildi. Bu süreçte hayvan pazarlarının da Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararlarıyla kapatılabildiği bildirildi. Hayvan hareketlerine getirilen kısıtlamalara uymayanlar hakkında ise 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

ERKEN KESİM YOK, TAZMİNAT SINIRLI

Bakanlık, şap hastalığı nedeniyle hayvanların erken kesime sevk edilmesine yönelik bir uygulama bulunmadığını vurguladı. Şap hastalığının, yalnızca aşılı ari bölgeler dışında tazminat kapsamına alınmadığı anımsatıldı. Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında, ari işletmelerde sigortalanan hayvanlar için “Geniş Kapsamlı” tarife üzerinden yüzde 50 devlet prim desteği ve yüzde 15 ari işletme indirimi uygulandığı ifade edildi.

‘SALGIN RAKAM GİZLEYEREK YÖNETİLEMEZ’

Karakaş ise Aydın’da şap hastalığının halen devam ettiğini, bazı bölgelerde yeni karantinalar ilan edildiğini belirterek, bakanlığın yaklaşık iki ay sonra verdiği yanıtta temel soruların karşılıksız kaldığını kaydetti. Karakaş,

“Kaç hayvanın hastalandığı, kaç hayvanın itlaf edildiği açıklanmıyor. Zarar gören üreticiye yeterli destek öngörülmüyor. Salgın yönetimi rakam gizleyerek değil, sorumluluk alarak yapılır. Bu tabloyu kabul etmiyoruz. Aydınlı üreticinin sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.