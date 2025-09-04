Saraçhane’de gözaltına alınan 35 kişinin ilk duruşması görüldü: Altı gence tahliye

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane’de düzenlenen mitingde gözaltına alınan 13’ü tutuklu 35 kişi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan açılan davanın ilk duruşması dün yapıldı.

Dosyanın asıl hakimi izinde olduğu için duruşmayı nöbetçi hakim yönetti. Bahsi geçen nöbetçi hakimin, 12 Eylül’de ilk duruşması görülecek “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davanın da hakimi olduğu kaydedildi. Hakim, tutuklu 13 gencin tahliyesine karar verdi. 13 gencin 7’sinin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutukluluğu devam edecek.

Tutuklu gençlerden Büşra Ürgen savunmasında, “Şiddet uygulayarak yere attı, ters kelepçe yaptı. Tehditvari şekilde ‘sesini kes, kesmezsen ben kesmesini bilirim’ şekinde konuştu. Polislerden birisi fotoğrafımı çekti. Alanda değilken tek başıma ablukaya alındım” ifadelerini kullandı.

Civan Ozan Erkorkmaz da “Metro yürüyen merdivenlerinde sivil polisler tarafından iteklenerek alındım. Direnmeye çalışmadım. Asker olduğumu, belirttim. Küfür ettiler. Yumruklamaya başladılar” dedi. Kübra Üstün, Emniyet’te verdiği “Bir polis vajinama tekme attı, diğerleri üzerime basıp geçtiler, ters kelepçeyle gözaltına alındım. Slogan atmadım. Darp raporu alamadım fakat vajinamda kanamalar meydana geldi. Gözaltı aracında bayıldım. Ters kelepçe dolayısıyla bileğimde kesikler oluştu” ifadesini tekrar etti.

Duruşmayı izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “Bir ülkede ‘Zıplamayan Tayyipçi’ demek ne zamandan beri suç oldu?” diye sordu.

'KURUM KARTIMI GÖRMEYİ KABUL ETMEDİLER'

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve tutuksuz yargılanan gazetemiz muhabiri Engin Deniz İpek savunmasında “Ben basın mensubuyum, o gün oradaki etkinliği takip etmek için kurumum tarafından görevlendirilmiştim. Sırf kargaşanın orada olduğum için polis memuru tarafından çelme takılarak yere düşürüldüm. Kurum kartımı görmeyi reddettiler” ifadelerini kullandı.