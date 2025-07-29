Saraçhane'deki 100. gün mitinginde tutuklanmışlardı: Gençlere 'cumhurbaşkanına hakaret' davası!

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasıyla başlayan protestoların 100. günü olan 1 Temmuz'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Saraçhane'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin ardından 42 kişi gözaltına alındı.

En büyüğü 2001 doğumlu 13 genç ise tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 35 genç hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla dava açarken, miting sırasında atılan sloganlara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yürütülen soruşturmayı ayırdı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Edinilen bilgiye göre, daha önce haklarında iddianame düzenlenen 35 gençten 7'si hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da dava açıldı.

İddianamede, 1 Temmuz'da İBB Saraçhane binası önünde düzenlenen mitingin ardından 50. Yıl Parkı'nda toplanan yaklaşık 500 kişilik grubun, "emniyet güçleri tarafından defalarca uyarılmasına rağmen alanı terk etmediği", çevik kuvvet barikatlarına yüklenerek "Zıpla zıpla, zıplamayan Tayyipçi", "Diplomasız Erdoğan" ve "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sloganlar" attığı kaydedildi.

Şüphelilerin sloganlarının eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedelediği belirtilen iddianamede, sanıkların ifadelerinde suçlamaları reddettikleri, hakaret içeren sloganlara katılmadıklarını beyan ettikleri, bununla birlikte görüntü inceleme tutanaklarında bu sloganlara eşlik ettiklerinin belirlendiği anlatıldı.

İddianamede sanıkların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu zincirleme şekilde işledikleri savunularak, 7 yıl 10 ay 15'er güne kadar hapisleri istendi.

7 GENCİN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Öte yandan, davayı görecek İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi, inceleme sonucunda tutuklu 7 gencin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Tutuklu sanıkların yüklenen suçun niteliği, ceza süresi, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve tutukluluk süresine göre ölçülülük durumunun devam etmesi ve CMK 100/3. maddesinde öngörülen suçlardan oluşu, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak sanıkların tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamlarına karar verildi."