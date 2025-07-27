Saraçhane protestolarında en az 715 kişi sanık sandalyesinde: İnsanlar kriminalize ediliyor

İstanbul Üniversitesi önünde başlayan protestolar kısa sürede Saraçhane, Taksim, Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli’ye yayıldı. Anayasal haklarını kullanan yüzlerce yurttaş, kolluk güçlerinin sert müdahalesiyle gözaltına alındı.

Cumhuriyet’in ulaştığı en az 10 dava dosyasına göre bugüne dek 715 yurttaş hakkında dava açıldı. Farklı mahkemelerde açılan davalarda suçlamalar neredeyse bire bir aynı: 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet, cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik. Davanın sanıkları çoğunlukla tutuksuz yargılanıyor. Ancak bazı isimler duruşma öncesi kısa süreli olarak tutuklu kaldı.

49 kişinin sanık olduğu dosyada savunmalar, dosyada delil niteliğinde görüntü bulunmadığı gerekçesiyle ertelendi.

Avukatlar, “Yargılama değil, cezalandırma süreci yaşanıyor. Delilsiz iddialarla yüzlerce insan kriminalize ediliyor” dedi. Benzer biçimde Cevahir AVM önünde gözaltına alınan 120 kişi, Saraçhane’de 139 kişi, duran adam eyleminde ise 36 kişi sanık olarak yargılanıyor. Kadıköy’de gözaltına alınan 35 kişi hakkında da dava açıldı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane protestolarında görev yapan bazı polislerin hukuka aykırı müdahalelerde bulunduğuna hükmetti. Mahkeme, polisler ve diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bu karar, sürecin tek taraflı işlemediğine ilişkin nadir örneklerden biri oldu.

‘HALEN ORTADA İDDİANAME YOK’

19 Haziran’da tutuklanan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu ve 104 kişinin tutuklu olduğu soruşturma dosyasında dokuz aydır iddianamenin hazırlanmadığını ifade etti. Pehlivan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Dokuz ay geçti halen iddianame yok! Sayın İmamoğlu’nun ve 104 kişinin tutuklu olduğu soruşturma dosyası 18 Ekim 2024’te başlatıldı. O tarihten bu yana tam 9 ay geçti. Halen ortada iddianame yok. Gizli tanıkların duymuştumları (!) var, müfterilerin iftiraları var ama iddianame yok.”