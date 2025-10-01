Saray'dan Cem Küçük'e 'KAAN' yalanlaması: 'Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan...'

İktidara yakın kimliği ile bilinen gazeteci Cem Küçük, 'yerli ve milli' olarak belirtilen savaş uçağı projesi ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu.

Küçük, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını değerlendirirken, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek 45 uçak için 90 motor anlaşması yapılmış. Hakan Bey'in kastettiği bu. Yani 'Bu bize verilmiyor' diyor" ifadelerini kullandı.

Küçük daha sonra, "Buradaki sıkıntı, öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuyla ilgili böyle bilgi verilmemesi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da 45 uçağın yerli ve milli uçakla yapılacağını biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başta bilgi verilmemiş. Erdoğan bu konuyu bilmiyormuş. Erdoğan’a yanlış bilgi veriliyor. Hepsini yerli ve milli motorla yapılacak diye biliyormuş" şeklinde konuştu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) konunun gündem olmasının ardından açıklama geldi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın stratejik yatırımla ilgili bilgilendirilmediği veya yanlış bilgilendirildiği iddiaları, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimidir" denildi.

Yapılan açıklamada, "Bazı basın organlarında ve sosyal medyada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği” yönünde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik etmektedir. Milli Muharip Uçak KAAN ve millî motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlığı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakarane gayretleriyle ilerlemektedir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın stratejik yatırımla ilgili bilgilendirilmediği veya yanlış bilgilendirildiği iddiaları, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimidir. Kamuoyunun, Milli Savunma Sanayi gibi stratejik bir konuda spekülasyonlara itibar etmemesi ve yalnızca resmî kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da Türkiye'nin yerli imkanlar ile ürettiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'a tedarik edilecek motorların lisanslarının ABD tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı'nın ardından konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise "KAAN savaş uçağımızın teslimat takviminde bir gecikme bulunmamaktadır" dedi. "Seri üretimimizi riske atmamak için de yalnızca tek bir kaynağa bağlı kalmıyor, farklı tedarik kanallarıyla çalışıyor, alternatifleri eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanan Görgün, "KAAN’ın geleceği hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı değildir. Biz mühendislerimize güveniyoruz" diye ekledi.

CHP'nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ise "Demek ki neymiş? KAAN'ın bugünden yarına F-35'in yerini alması olanaksızmış. ABD'de tutulan altı F-35'in bir an önce Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi zorunluymuş" diyerek Fidan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Fidan'a bir "düzeltme" de AKP'li Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, durumu "iletişim kazası" olarak nitelendirerek "ABD’nin yaptığı bir densizlik ama KAAN projesi yaptırıma rağmen devam ediyor. Umutsuzluğa kapılmayın" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Endonezya'yla yaptığı 48 adet KAAN satışı anlaşmasında yerli motorlar kullanılacağı ve teslimatın 2032 yılında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.