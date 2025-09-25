Saray’ın 2024 Sayıştay raporu yine 12 sayfa

Sayıştay’ın raporunda, “Kamu idaresine 2024 yılında, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 12 milyar 283 milyon 843 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler sonucunda yıl sonu

ödeneği 12 milyar 942 milyon 966 bin 800 TL olup bu ödenekten 12 milyar 572 milyon 434 bin 217,57 TL harcama yapılmıştır” denildi.

EN BÜYÜK PAY ALIMDA

Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe giderleri içerisinde en büyük payı 7.3 milyar lira ile mal ve hizmet alım giderleri oluşturdu.

İkinci sırada ise 2.2 milyar lira ile personel giderleri geliyor. Faaliyet sonuçları tablosuna göre, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2.3 milyon lira oldu.

Raporda, “kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varıldığı” belirtildi.