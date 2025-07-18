Saray'ın hedefindeki İBB'ye yeni operasyon: Ünlü sanatçının kardeşi de gözaltında...

Saray'ın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yeni operasyon dalgasında, 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "rüşvet" ve "ihaleye fesat" iddialarıyla başlattığı soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik, 'arama' ve 'el koyma kararı' da verdi.

18 GÖZALTI KARARI: 14 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen kişilerin evlerinde arama yapıyor.

Saat 09.20 itibarıyla 14 kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı derinleştirilerek devam eden soruşturma kapsamında, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 18 şüpheli hakkında, 18/07/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. An itibarıyla gözaltı ve yakalama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur."

ÜNLÜ SANATÇININ KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında ünlü sanatçı Erdal Erzincan'ın kardeşi Deniz Erzincan da bulunuyor.

İşte, İBB'ye yönelik yeni operasyonda gözaltına alınan o isimler...