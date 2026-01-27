Cumhuriyet Gazetesi Logo
Saray o iddiayı yanıtladı: Suriye'deki operasyon Türkçe talimatlarla mı yürütülüyor?

Saray o iddiayı yanıtladı: Suriye'deki operasyon Türkçe talimatlarla mı yürütülüyor?

27.01.2026 09:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Saray o iddiayı yanıtladı: Suriye'deki operasyon Türkçe talimatlarla mı yürütülüyor?

Cihatçı HTŞ yönetimindeki Şam ordusu ile terör örgütü PKK ile bağlantılı SDG arasındaki çatışmaların Türkçe talimatlarla koordine edildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Mücadele Merkezi (DMM), 'Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği' iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"MONTAJ GÖRÜNTÜLER"

DMM'nin X hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

“Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği” iddiası doğru değildir.

Söz konusu görüntülerin sınırlarımıza yönelik yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiği anlara ait olduğu ve 2021 yılında paylaşıldığı tespit edilmiştir. Bu görüntüler Arapça ses de eklenerek montajlanıp kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulmuştur.

Aynı coğrafyada asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir."

İlgili Konular: #Saray #DMM #HTŞ