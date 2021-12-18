Saray'a 3 yeni Mercedes S-600 Guard! Maliyeti açıklandı
TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı için alınan Mercedes S-600 Guard marka araçların faturasını TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada açıkladı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı için alınan Mercedes S-600 Guard marka araçların faturasını açıkladı. 30 Mart 2021'de sipariş edilen aracın fiyatı 474 bin 950 Euro oldu. Buna yüzde 220 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendi. Böylece bir araca 1 milyon 793 bin Euro (dünkü kapanış kuruna göre 34.7 milyon lira) ödendi.
TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde konuşan Yavuzyılmaz, bu araçtan 3 adet alındığını söyledi. Sözcü gazetesinden Zekeriya Albayrak'ın haberine göre; iktidarın ekonomik politikasını eleştiren Yavuzyılmaz, "AKP ekonomiyi berbat yönettiği için, Türk lirası değer kaybetti, dolar ve Euro yükseldi, Hazine de kur farkı ödedi. Sayıştay raporlarına göre, 2020 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının kullandığı krediler için ödediği kur farkı tutarı 16 milyar 230 milyon lira oldu" ifadelerini kullandı.
Kur farklarını değerlendiren CHP'li vekil zarar edilmeseydi ne tür hizmetler yapılabileceğini şöyle anlattı:
"2019'daki kur farkı tutarı 10 milyar 117 milyon lira, 2018'de 25 milyar 117 milyon lira. 2014–2020 yılları arasında ödenen kur farkı toplamı ise 77 milyar 949 milyon lira, eski parayla 77 katrilyon lira oldu. Bu parayla 14 adet Avrasya Tüneli, 12 adet Osmangazi Köprüsü, 8 Çanakkale Köprüsü, 6 Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılırdı. 500'er yataklı 5.440 devlet yurdu yapılırdı."
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