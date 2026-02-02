Sarıyer'de binanın merdiveni çöktü: Tahliye edildi!

Olay, Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir binanın bitişiğinde bulunan merdivenin alt kısmı kuvvetli yağış sebebiyle çöktü.

Çevredeki yurttaşların ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından çöken bölge onarılmaya başlandı. Gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

BİNA BOŞALTILDI

Öte yandan polis, çevrede güvenlik aldı. Çökme yaşanan bina tedbiren boşaltıldı ve belediye ekiplerince mühürlendi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.