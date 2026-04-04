Sarıyer’de fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

İstanbul genelinde, geçen günlerde etkili olan fırtına sonucunda Sarıyer Merkez Mahallesi’nde bulunan tarihi mezarlıkta ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar mezarlara zarar verirken, Ramazan Bayramı’nda yakınlarının mezarlarına ziyarete gelen vatandaşlar kaybettikleri yakınlarının mezarlarının zarar gördüğünü söyledi.

Babasının mezarının zarar gördüğünü belirten Tevfik Gelgeç, "Geçenlerde olan büyük fırtınada devrilen bir ağaç mezarlarımıza çok ziyan verdi. Mezarlıklar bizim maneviyatımız. Muhtarımız vesilesiyle dilekçe vermemize rağmen ne gelen var ne giden. Belediyeden bir an evvel buraya el atmasını rica ediyoruz. Biz Türk halkı olarak maneviyatımıza, mezarlıklarımıza değer veriyoruz. Her zaman gelmek istiyoruz. Bayramda geldiğimizde bayramımız zehir oldu. Başka kimsenin zehir olmasın. Tabii ki bu gelen fırtına Cenab-ı Allah’tan geldi. Belediyemizin el atması lazım. İlgilerini bekliyorum" dedi.

Sarıyer Merkez Mahallesi Muhtarı Kubilay Yıldırım ise "Burada tarihi ağaçlar bakımsızlıktan normalde bile yıkılmakta ama fırtına ya da büyük yağmurlarda mezarlıkların üstüne yıkılıyor. Bunların kesilmesini talep ettik ama hiçbir şekilde kesilmedi. Yıkılan ağaçlar alınıyor ama eski kalıntılar toplanmıyor. Burada neredeyse bütün mezarlarımız bu şekilde. Dışarıdan mezarlar gözükmüyor sadece dua edenler görüyor ama dışarıda da duvarlarımız kırık halde" diyerek yetkililere çağrı yaptı.