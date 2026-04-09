Sarıyer’de kız yurduna gizlice giren şahıs tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, dün saat 20.15 sıralarında Sarıyer’de bulunan kız yurdunun çamaşırhanesine gizlice giren ve uygunsuz hareketlerde bulunan M.K. (28) isimli şüpheliyi, yapılan çalışmalar sonrası yakalayarak gözaltına almıştı. Yabancı uyruklu şüphelinin, yurdun çamaşırhanesine nasıl girdiği konusunda inceleme başlatılmıştı.

Suç kaydı olan şüpheli hakkında kayıp kaydı olduğu tespit edilmişti. Şüpheli M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlali" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından şüpheli M.K., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.