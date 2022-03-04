Sarıyer’de 10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Sarıyer'de 10 katlı binanın 10’uncu katından düşen Emine Aygün (60), hayatını kaybetti.
Olay saat 11.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi 122 Sokak’taki binada meydana geldi. 10 katlı binanın 10. katında oturan Emine Aygün (60) evinin balkonundan düştü. Aygün’ü gören komşuları yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Aygün'ü Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Emine Aygün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekibi olayın meydana geldiği evde ve kadının düştüğü yolda inceleme yaparak delil topladı.
Olayın meydana geldiği sokakta esnaf olan Hüseyin Yılmaz, "Marketin kapısına çıktım, pat diye bir ses geldi. O sesle soluma baktım. Burada birisinin yattığını gördüm. Yanına gittim. Gözleri açıktı. Üstünü örttüm. Nabzına baktım, nabzı atıyordu. Ambulansı çağırdık. Çok temizlik yaptığını söylediler. Bir şeyi silkelerken dengesini kaybedip, düşmüş olabilir" dedi.
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