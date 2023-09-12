Sarıyer'de denize düşen yavru kedi kurtarıldı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:29

Güncelleme: 12.09.2023 - 10:29

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kireçburnu Sahili'nde 2 Eylül Cumartesi günü sahile gidenler denizden kedi sesi geldiğini farketti.

Sesin geldiği yöne bakanlar, denizin içinde yavru bir kedinin olduğunu gördü. Bir kişi denize girerek kediye yaklaştı.

Kıyıdaki bir kişi de kovaya ip bağlayarak denize sarkıttı. Denizdeki kişi yavru kediyi alıp kovaya koyduktan sonra kıyıya çıkardı.

Çıkarıldıktan sonra korkan yavru kedi park halindeki bir otomobilin altına girdi. Bir süre çabalayan çevredekiler, kediyi otomobilin altından da çıkardı.

Yavru kediyi çevredekilerden bir kişinin evine götürdüğü öğrenildi. Kediyi kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.