Sarıyer’de kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

Sarıyer’de atış talimi sonrasında evine motosikletiyle dönerken otomobille çarpışan polis memuru Muhammet Erdem Yiğit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 09:02
Abone Ol google-news

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli Muhammet Erdem Yiğit, Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu’nda atış talimi yaptıktan sonra evine dönmek için motosikletiyle yola çıktı. Seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle Yiğit’in kontrolünden çıkan motosiklet, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Muhammet Erdem Yiğit, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Henüz 9 aylık polis olduğu öğrenilen Yiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru Muhammet Erdem Yiğit’in cenazesi, bugün Bağcılar Yüzüncüyıl Merkez Camii’nde, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sultangazi Cebeci Mezarlığı’na defnedilecek.

 

 


Polis memuru haberleri atış talimi haberleri

İlgili Haberler

Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
AKP'li başkanın oğlu ve arkadaşının öldüğü kazada otomobil sürücüsüne hapis cezası

AKP'li başkanın oğlu ve arkadaşının öldüğü kazada otomobil sürücüsüne hapis cezası
Küçükçekmece’de korkunç kaza! Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Küçükçekmece’de korkunç kaza! Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Maltepe'de müdürün odasını bastı, kapıyı kırmaya çalıştı

Maltepe'de müdürün odasını bastı, kapıyı kırmaya çalıştı
TCG Kınalıada gemisi, Bangladeş’te

TCG Kınalıada gemisi, Bangladeş’te
'Cin çıkarma' bahanesine 5.1 milyon Euro kaptırdılar: 'İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum'

'Cin çıkarma' bahanesine 5.1 milyon Euro kaptırdılar: 'İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum'
İlişkinizde mutsuz olmanızın 5 nedeni

İlişkinizde mutsuz olmanızın 5 nedeni
Erdoğan'dan 'öğretmen cinayetine' ilişkin açıklama: 'Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin düzenleme yapacağız'

Erdoğan'dan 'öğretmen cinayetine' ilişkin açıklama: 'Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin düzenleme yapacağız'
Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu

Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu
Şimşek, Erdoğan'ı ikna etti: Hafize Gaye Erkan geri dönüyor iddiası

Şimşek, Erdoğan'ı ikna etti: Hafize Gaye Erkan geri dönüyor iddiası
Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi

Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi