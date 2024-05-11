Sarıyer’de kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti
Sarıyer’de atış talimi sonrasında evine motosikletiyle dönerken otomobille çarpışan polis memuru Muhammet Erdem Yiğit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli Muhammet Erdem Yiğit, Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu’nda atış talimi yaptıktan sonra evine dönmek için motosikletiyle yola çıktı. Seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle Yiğit’in kontrolünden çıkan motosiklet, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Muhammet Erdem Yiğit, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Henüz 9 aylık polis olduğu öğrenilen Yiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru Muhammet Erdem Yiğit’in cenazesi, bugün Bağcılar Yüzüncüyıl Merkez Camii’nde, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sultangazi Cebeci Mezarlığı’na defnedilecek.
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