Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobil, kamyonet ve kamyonun karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Bulgurlu Mahallesi'nde aynı yöne giden H.V. yönetimindeki kamyonet, H.Ü. yönetimindeki otomobil ve E.Y. idaresindeki kamyon kazaya karıştı. Kazada, 3 sürücü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, bir süre sonra tek yönlü kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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