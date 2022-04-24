Sarıyer'de otomobil yangını: Bir anda alev aldı

Sarıyer'de seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak yandı. Sürücü son anda otomobilden inerken, yangın nedeniyle Sarıyer-Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

(DHA)
24 Nisan 2022 Pazar, 07:24
Sarıyer'de otomobil yangını: Bir anda alev aldı
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Yangın, dün gece saat 22.00 sıralarında Hacı Osman Bayırı Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RMF 95 plakalı otomobil, Sarıyer istikametinden Beşiktaş istikametine doğru seyir halindeyken Tarabya Kavşağı alt geçidinde bir anda alev aldı.

Sürücü son anda otomobili terk ederken, alevler kısa sürede otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi. 

YANGIN NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Alt geçitte meydana gelen yangın nedeniyle Hacı Osman Bayırı Caddesi Beşiktaş İstikameti trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri, trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı.


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