Sarıyer'de panik anları: Kazadan yara almadan kurtuldu, gözyaşlarına hakim olamadı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 11:00

Güncelleme: 29.01.2024 - 11:02

Maslak Ayazağa Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında ilerleyen otomobil aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı.

Kaza yapan araçta büyük hasar oluşurken sürücüsü yaralandı, diğer araçtaki kadın sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekibi yaralıyı araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Otomobilin çarptığı aracın sürücüsü olan kadın ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi sırasında ağladı.

Sedye ile ambulansa taşınan yaralı tedavisi için hastaneye kaldırıldı.