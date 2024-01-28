İddia: Sarıyer'deki kilise saldırısını IŞİD üstlendi

Yayınlanma: 28.01.2024 - 23:43

Güncelleme: 28.01.2024 - 23:59

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini esnasında iki kar maskeli saldırgan dua edenlerin üzerine ateş açtı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşanırken kurşunların hedefi olan bir kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma çerçevesinde iki kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlının yakalandığını duyurdu.

Öte yandan, terör örgütü IŞİD'e yakınlığıyla bilinen kaynaklar, "IŞİD'in kilise saldırısının sorumluluğunu üstlendiği"ni iddia etti.

IŞİD saldırıyı, Amaq Haber Ajansı aracılığıyla üstlendi. Açıklamada, zanlıların saldırının ardından güvenli bir şekilde geri çekildiği belirtilirken, saldırının IŞİD liderlerinin her yerdeki Yahudi ve Hıristiyanları hedef alma çağrısına yanıt olarak yapıldığını ifade edildi.