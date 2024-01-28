Son dakika haberi... Sarıyer'de kiliseye saldırının ardından yayın yasağı

Son dakika haberi... İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen saldırıya ilişkin tüm görsel ve işitsel haber sitelerine yayın yasağı geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 14:38
Son dakika haberi... Sarıyer'de kiliseye saldırının ardından yayın yasağı
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İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen saldırı sonrası yayın yasağı kararı gecikmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından olay ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.


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