Sarıyer’deki yalıda 130 milyon liralık soygun yapmışlardı: 3 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 15.06.2024 - 15:00

Güncelleme: 15.06.2024 - 15:00

Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı’nda 9 Haziran tarihinde güvenlik sisteminin devre dışı bırakıldığı bir soygun yapılmıştı.

Yalı ve çevresindeki iş yerlerinin kameralarının da incelenmesiyle soyguna karışan şüpheliler tespit edilmişti. Tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılıkta ifade veren 10 şüpheliden 2’si, ifadesinin ardından savcılıktan serbest bırakıldı.

TUTUKLANDILAR

Savcılık işlemleri biten 7 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Daha sonra şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 9 Haziran Pazar günü, saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu’nda bulunan Memduh Paşa Yalısı’nda meydana gelmişti. İş yerinde 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Yıldız, yaptığı planı uygulamaya koyarak arkadaşlarıyla birlikte soygunu düzenlemişti. Şüpheliler, kilitlerini kırdıkları 4 ayrı kasada bulunan yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalarak kaçmışlardı.



