Şarj aleti kavgasında vurulmuştu: 40 gün sonra hayatını kaybetti
Gaziosmanpaşa'da şarj aleti nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, silahla yaralanan 18 yaşındaki Nurullah Beyazsu, 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Karayolları Mahallesi 579 Sokak'ta yaşanan olayın şarj aleti nedeniyle çıktığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, sokakta arkadaşlarıyla oturan Nurullah Beyazsu'nun yanına gelen iki kişi, cep telefonu şarjını istedi. Beyazsu ve arkadaşlarının tepki göstermesi üzerine, tartışma çıktı.
Şüphelilerden biri, yanlarından ayrıldıktan kısa bir süre sonra, 4 kişiyle geri döndü. Beyazsu ve arkadaşlarıyla, şüpheliler arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada, A.Ç. (17) isimli şüpheli ateş etti.
Silahtan çıkan mermiyle yaralanan Nurullah Beyazsu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Beyazsu, 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan A.Ç.'nin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandığı öğrenildi.
DAYISI KONUŞTU
Nurullah Beyazsu'nun dayısı Şemsettin Demir, "Şarjını istiyor, vermeyince kabadayılık yapıyorlar. Gençler arasında son zamanlarda böyle mafyavari olaylar yaşanıyor. Düşünün 16 yaşında bir çocuk, silahı nereden buluyor? Önce yakalayıp dövüyorlar. Sonra birkaç kişi daha geliyor. 4 ya da 5 kişi, birlikte saldırıyor. Maalesef kaybettik, başımız sağolsun. Bu çok büyük bir acı, başka acılar yaşanmasın. Ekmeği için İstanbul'a geldi, bugün cenazesini alıyoruz" dedi.
Yenibosna Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesi alınan Nurullah Beyazsu defnedilmek üzere memleketi Van'a götürüldü.
Video Haberler
- İki ilde 'organize suç örgütü' operasyonu
- Öğrencisini darbeden öğretmene soruşturma
- 'Sazan Sarmalı' operasyonunda 15 tutuklama
- İçinde 4'ü Türk, 7 kişi bulunan helikopter kayboldu
- Adana'da 'çarşaf'lı infaz
- Beyoğlu'nda otelde yangın!
- Benzin ve otogaza bir zam daha geliyor!
- Müşteri market çalışanına saldırdı!
- CHP'li Özdemir'den Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm sorusu
- Polisin intihar notu Meclis'te
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- BBP'li Karahasanoğlu 'istifa' etti
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber
- Bakanlığın açıklamasının ardından dolar ve Euro geriledi
- Akşener’den Kılıçdaroğlu’na özür
- Yunanistan'dan 'haritalı' yanıt geldi
- Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi dönemi
- Atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacakmış
- Bakanlık 'yeni adım' dedi, dolar yeniden fırladı