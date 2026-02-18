Şarjda olan telefon patladı, yangın çıktı: Ev kullanılamaz hale geldi!

Edinilen bilgilere göre, yangın dün akşam Batman'da saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Mehmet Ali Basnaz’a ait evde, yan odada şarja takılan cep telefonunun patlaması sonucu yangın çıktı.

Alevleri fark eden ev sahibi Basnaz, evde bulunan aile fertlerini hızla dışarı çıkardı. Cami hoparlöründen yapılan anons üzerine köylüler yangını söndürmek için seferber oldu.

Ancak kısa sürede büyüyen alevler diğer odalara da sıçrayarak evi tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat sonra müdahale ettiği yangında, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında can kaybı yaşanmazken, ev büyük oranda kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan biri engelli, biri fanconi hastası 4 çocuk dışarı çıkarılırken, dumandan etkilenen anne Havva Basnaz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılların birikiminin bir anda kül olduğunu belirten ev sahibi Mehmet Ali Basnaz, yetkililerden destek beklediğini ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.