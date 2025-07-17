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Şarköy'deki yangın kontrol altına alındı: Tahrip olan alanlar tepeden görüntülendi

Şarköy'deki yangın kontrol altına alındı: Tahrip olan alanlar tepeden görüntülendi

17.07.2025 12:48:00
Güncellenme:
ANKA
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Şarköy'deki yangın kontrol altına alındı: Tahrip olan alanlar tepeden görüntülendi

15 Temmuz Salı günü Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında tahrip olan ormanlık alanlar tepeden görüntülendi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada, 15 Temmuz Salı günü Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu.

 

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tekirdağ Şarköy'de orman dışı alanda meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Yangının kontrol altında alınmasında emeği geçen kahramanlarımıza, bizlere destek veren kurum ve kuruluşlarımıza, STK'lara ve gönüllülerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Yangında tahrip olan ormanlık alanlar tepeden görüntülendi. 

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