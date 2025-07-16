Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde etkili olan yangın, çevredeki üç mahallenin tahliyesine neden oldu. Tarım arazisinde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, Çanakkale sınırına kadar ulaştı. Peki, Şarköy orman yangını söndürüldü mü? Tekirdağ orman yangını kontrol altına alındı mı?

TEKİRDAĞ ŞARKÖY ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan, 3 mahallenin boşatıldığı ve Çanakkale sınırına da geçen orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor. Tekirdağ’da çıkan yangın Gelibolu’nun beldesi Kavakköy’ e kadar ulaştı. İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevler, Şenköy Mahallesi’nde bazı evlere sıçradı. Şenköy Mahallesi’ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Yangının sıçradığı Kocaeli Mahallesi’nde bir ev ve ahır yandı. Kocaeli Mahallesi’ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı.

ALEVLER TEKİRDAĞ'DAN ÇANAKKALE'YE SIÇRADI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçradı.

Rüzgarın etkisini azalttığını ve ekiplerin alevlerin ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiğini ifade eden Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmediğini de duyurdu.