Saros Gönüllüleri Meclis'e gitti

01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:38

Edirne’nin Saros Körfezi’ndeki kıyılarından Sazlıdere’de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) doğalgaz limanı yapıyor. Limana karşı başlatılan mücadelenin 4’üncü yılında Saros Gönüllüleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gitti.

Şimdiye kadar 45 bini ıslak olmak üzere 200 bin imza toplayan ve Keşan’da 5 bin kişinin katılımıyla miting düzenleyen Saros Gönüllüleri, tüm hukuksal ve bilimsel süreci özetledikleri, aralarında bilim insanları ve uzmanların da görüşü olan dosyayı siyasilere sundu. Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun eşliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret eden gönüllüler, süreçle ilgili bilgilendirmeleri yaptı.

“Saros’un ölmesine izin vermeyeceğiz” diyen CHP Doğa ve Çevre Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, gönüllülere “İktidara geldiğimizde durduracağız, sonuna kadar mücadeleye devam” sözü verdi.

Saros Gönüllüleri, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman başta olmak üzere her partiden siyasilere ziyarette bulundu.

