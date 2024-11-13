Sarp Sınır Kapısı'nda kilometrelerce TIR kuyruğu!

Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı’nda TIR'lar yoğunluk oluşturdu. Karayolunun tek tarafını park ederek kapatan TIR sürücüleri, sıralarının gelmesini bekliyor.

Sarp Sınır Kapısı'nda kilometrelerce TIR kuyruğu!
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İHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:10

Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’ndan geçerek ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan TIR'lar, yoğunluğa neden oldu.

TIR kuyruğu bu kez Artvin’in Kemalpaşa, Hopa, Arhavi ilçelerinde bölüm bölüm yoğunlaşmalara neden oldu.

TIR parkları dolu olduğu için ya da sürücüler tır parklarında talep edilen ücretleri ödemek istemediği için Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu yol kenarına park eden TIR'lar, trafiğin de aksamasına sebep oldu. Sarp Sınır Kapısı’ndan geçmek için ortalama 3 ile 5 gün beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden TIR sürücüleri, duruma tepki gösterdi.

Azerbaycanlı tır sürücüsü Ulvi Memmedor, ”Burada zorluk çekiyoruz. 4-5 gün burada sıra bekliyoruz. Yol kenarında beklemek zorunda kalıyoruz. Bazı bölgeler ilçeye uzak olduğundan tuvalet sorunu yaşıyoruz. Gece yol kenarında park halindeyken uyuyamıyoruz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

Gürcistan’ın sınırda yeni bir sisteme geçtiği ve işlemlerin uzaması nedeniyle yoğunluk yaşandığı öğrenildi.


Etiketler: #sınır kapısı #Sınır #Sarp sınır kapısı

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