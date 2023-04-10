Satacak yer kalmadı, tarım alanlarına göz diktiler

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 09:31

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 09:31

14 Mayıs’taki genel seçimlere sayılı günler kala, kamuya ait araziler için peş peşe satış ilanları gelmeye devam ediyor.

Bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Muğla’nın üç farklı ilçesinde yer alan devlet mallarını satışa çıkarttı.

Milas’ta yaklaşık 47 bin metrekarelik sanayi tesis alanı ve Marmaris Osmaniye’de kırsal yerleşimle tarıma ayrılan taşınmazlar bakanlık tarafından 14 Nisan’da düzenlenecek açık arttırma ihalesinde 24 ay taksitle satılacak.

Yine Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum Gündoğan Mahallesi’nde yer alan iki farklı arsa da Milli Emlak Müdürlüğü’nce 26 Nisan tarihindeki ihalede satılacak. Milli Emlak iki arazinin satışı için 400 bin lira muhammen bedel belirlerken, mülkiyeti kamuya ait 6 ayrı taşınmazın satışından yaklaşık 80 milyon lira gelir elde edilecek. Yapılacak iki ihalede toplam 55 bin metrekarelik kamu malı vergiden muaf şekilde satılacak.