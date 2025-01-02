Satışta kriz çıkmıştı: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan yeni 'Flash Haber' açıklaması

Yayınlanma: 02.01.2025 - 22:32

Güncelleme: 02.01.2025 - 22:32

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından Flash Haber’i satın alma süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Mahiroğlu, kamuoyuna teşekkür ederek, "Konunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasından sonra ön ödememizi geri aldık" açıklamasında bulundu.

Mahiroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Kamuoyuna teşekkür, Flash haberle ilgili duyuruma göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım. Konunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasından sonra ön ödememizi geri aldık. Flash Haber Yönetim Kurulu adına bizimle görüşmeleri yürüten Asutay Bey ve paydaşlarının sonuç olarak hukuk çizgisine gelmiş olması sevindiricidir.

Mülkiyet hakkı kutsaldır. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, kurallar işler. Hiç kimsenin kurumların arkasına saklanarak ya da onların ismini kullanarak şahsi çıkarlarını yürütmesi söz konusu olamaz. Özgür basın çok değerlidir ve demokrasi için vazgeçilmezdir. Halk TV ailesinin daha da güçlenmesi belli ki büyük bir endişe konusu. Flash Haber’in yeni yayın çizgisinin ne olacağını bilmemekle birlikte yeni sahipliğine başarılar dileriz."

Kamuoyuna teşekkür,



Flash haberle ilgili duyuruma göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım.



Konunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasından sonra ön ödememizi geri aldık.



Flash Haber Yönetim Kurulu adına bizimle görüşmeleri yürüten Asutay Bey ve… — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) January 2, 2025

NE OLMUŞTU?

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber'i satın almak için parayı ödediklerini ancak kanal yönetimine tehdit ve baskı yapıldığı için devir işlemlerinin yapılmadığını söylemişti. Ödemeyi yapmalarına rağmen kanalı satın alamadıklarını söyleyen Mahiroğlu, Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’nın Ankara'da tehdit ve baskıya maruz kaldığını belirtmişti.

Mahiroğlu, satın alma işlemi için ödedikleri parayı da geri alamadıklarını açıklamıştı.