Halk TV'nin Zeytinburnu'ndaki binasına saldırı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 16:11

Güncelleme: 20.12.2024 - 16:12

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Halk TV'nin Zeytinburnu'ndaki binasına girilerek saldırıda bulunulmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Maltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Halk TV'ye yönelik gerçekleştirilen "mala zarar verme" konusuyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtilerek, "Yürütülen çalışmalarda, kanal içerisine girdiği belirlenen Y.P. isimli şahsın, çalışanlara yönelik sinkaflı kelimeler kullandığı ve kanal malzemelerine zarar verdiği belirlenmiş, şahıs olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.

16 SUÇ KAYDI

Zanlının "kasten yaralama", "güveni kötüye kullanma" ve "kullanmak için uyuşturucu bulundurma" ve benzeri suçlardan toplam 16 kaydının olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca şüphelinin yakalandığı sırada da alkollü olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.