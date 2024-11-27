RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli', Arka Sokaklar'a 'tarikat' cezası

Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:57

Güncelleme: 27.11.2024 - 16:08

Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında yine muhalif medya organlarına ceza yağdırdı.

Kurul ayrıca yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olarak ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve EXXEN kanallarına ceza verdi.

ERDOĞAN ARKA SOKAKLAR'A 'TARİKAT' CEZASI

İzleme gündemiyle toplanan RTÜK'ün masadaki ilk raporu Kanal D’de yayınlanan “Arka Sokaklar Dizisi”ydi. Toplantıda, dizi sahnelerinde "toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkâr söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı" bulundu.

Yayınlanan sahnelerle "toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına" kanaat getiren Üst Kurul, Kanal D’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada dizi ve televizyon programlarını hedef almıştı.

Erdoğan, ''Toplumu bilgilendirici olması gereken diziler, tam tersine, şiddeti teşvik eden meşrulaştıran, araçsallaştıran kötü bir rol oynuyor. Bunun engellenmesi noktasında hepimize, özellikle de yapımcılara, senaristlere, medya organlarına ve RTÜK'e sorumluluk düşmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan paylaşımında "Son yıllarda filmlerin, dizilerin, televizyon programlarının aile ile birlikte dinî değerlerimizi, dindarları hedef aldığını da müşahede ediyoruz.Sarıklı, sakallı, başörtülü, çarşaflı, cübbeli vatandaşlarımıza ahlaksızca saldırılmakta, itibar suikastları düzenlenmektedir. Tıpkı 28 Şubat dönemindeki gibi belli toplum kesimlerimiz âdeta öcü gibi gösterilmekte, tahkir ve tahrik edilmektedir. Buna sessiz, tepkisiz kalmamız mümkün değildir" demişti.

TV8 VE EXXEN'E YASADIŞI BAHİS CEZASI

Ticari iletişim yayını dosyasını açan RTÜK, önce reklam süresi kurallarına uymayan TV 8’e yaptırım uyguladı. Ardından yasadışı bahis reklamları ve özendirici görüntüler RTÜK’ün gündemine girdi.

Hem milli maç hem de Lille - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçındaki yasa dışı bahis reklamları sebebiyle TV8 ve EXXEN’e üst sınırdan para cezası uygulandı. S SPORT +’ın Leganes - Real Madrid Futbol Karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun’da yer alan “Yayın Hizmetleri, …alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz." ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

DİZİLERE 'ŞİDDET' CEZALARI

Star TV’nin “Sahipsizler”, NOW’un “Yabani” isimli dizileri ile Show TV'nin “Deha” dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı.

Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

MUHALİF HABER KANALLARINA CEZA YAĞDI

Sözcü TV'nin “Arena” programı, Halk TV’nin “Rota”, TELE 1’de yayınlanan “Sabah Pusulası” ile Flash Haber’in “Ana Haber Bülteni” ve “Başkent’te Gündem” programı "tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini esas almadıkları" gerekçesiyle gündeme alındı.

Arena programında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki haberler yaptırımın gerekçesi oldu.

Halk TV yayınında ise cezanın gerekçesi "tarafsızlık ilkesi bir kenara bırakılarak siyasi iktidar aleyhinde propaganda yürütülmesi, iktidar ortağı MHP’nin liderine ve yönetimine yönelik gerçek dışı iddialar" yürütüldüğü savunularak kanala müeyyide uygulandı. Üst Kurul, söz konusu yayıncılar hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı verdi.

RTÜK, son toplantısında yaptığı kural ihlali nedeniyle Kanal Ege hakkında da idari para cezası kararı aldı.