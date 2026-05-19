Barajlarda kritik öneme sahip olan savak sistemleri, fazla suyun güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlayarak taşkın riskini önlüyor. Peki, Savak nedir? Barajlarda savak ne işe yarar?

SAVAK NEDİR?

Savak, barajlarda ve su yapılarında fazla suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlayan sistemlere verilen isimdir. Özellikle yoğun yağış, kar erimesi veya su seviyesinin yükselmesi gibi durumlarda barajın güvenliğini korumak için kullanılır. Su seviyesinin kritik noktayı aşmasını engelleyen savaklar, taşkın riskini azaltarak baraj gövdesinin zarar görmesini önler.

Hidroelektrik santrallerden sulama projelerine kadar birçok alanda kullanılan savak sistemleri, su yönetiminin en önemli parçalarından biri olarak kabul edilir.

DOLU SAVAK NE DEMEK?

Dolu savak, baraj gölünde su seviyesinin maksimum kotu aşması durumunda devreye giren özel bir savak türüdür. Bu sistem, barajın aşırı dolmasını engellemek için fazla suyu otomatik ya da kontrollü şekilde tahliye eder. Dolu savaklar, özellikle yoğun yağış dönemlerinde baraj güvenliğini sağlamak açısından hayati öneme sahiptir.

BARAJLARDA SAVAK NE İŞE YARAR?

Barajlarda savak sistemleri, suyun güvenli yönetimini sağlayarak hem yapının hem de çevredeki yerleşim alanlarının korunmasına yardımcı olur. Su seviyesinin kontrol altında tutulması, baraj gövdesine gelebilecek aşırı basıncı önler ve olası yıkıcı taşkınların önüne geçer. Bu nedenle savaklar, modern baraj mühendisliğinin en kritik güvenlik bileşenlerinden biri olarak kabul edilir.