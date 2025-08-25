Savaştepe’de Milli Eğitim Bakanlığı'na özel üretilen yüzlerce ton kömür çürümeye terk edildi

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir milletvekili Turhan Çömez, ilinde yaptığı saha çalışmaları sırasında bir skandalı ortaya çıkardı. Savaştepe'de öğretmen okulunun bahçesine yüzlerce ton kömürün atıldığını gören konuyu Cumhuriyete anlattı. Çömez, "Bilemiyorum kaç yüz ton kömür var burada ama uzun zaman önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınmış kömürlerle karşılaştık. Üzerinde 'parayla satılmaz' diyor. Yine baktığımızda 'Milli Eğitim Bakanlığı' için özel olarak üretilmiştir diyor. Tonlarca, belki de yüzlerce ton, bilmiyoruz kaç yüz ton olduğunu. Kömürler atılmış vaziyette, delinmiş, parçalanmış" dedi.

'NEDİR BU MANZARA?'

Bölgedeki yerel halktan öğrendiklerine göre söz konusu kömürlerin enerjisi olmadığını belirten çömez, "'Bunlar zaten kalorisi olmayan kömürler de tüketilemediği için kaldı. Zaten aradan yıllar da geçtiği için bu kömürler artık kullanılamaz hale geldi' diyorlar" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Çömez, "Siz değil miydiniz iktidara gelirken, 'Bu ülkenin bir tek kuruşuna göz diken hesap soracağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağız' diyen. Nedir bu hal Allah aşkına? Nedir bu manzara?" tepkisini gösterdi.

'TÜRK İYE'YE YAKIŞIYOR MU?'

Çömez, "Kim bilir kimleri zengin ettiniz bu yanmaz kömürleri alarak. Kim bilir hangi yandaşın cebine tomar tomar para koydunuz. Yakışıyor mu bu manzara size? Türkiye'ye yakışıyor mu? Bu ülkede insanların açlık ve sefalet içerisinde yaşadığı bir dönemde memleketin, milletin sermayesini, bu ülkenin alın terini çarçur etmek, sokaklara dökmek, yanmayan kömürü harcamak, ondan sonra o kömürleri götürüp sokaklara atmak" dedi.

'ÇETELER İ BESLEMEYE DOYMADINIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Çömez, "Memleketin, milletin hakkını korumak için gelmediniz mi iktidara siz? Yandaşın cebini doldurmaya doymadınız, çeteleri beslemeye doymadınız. Yerelde bile zengin ettiğiniz insanların manzarası bu. Ben bu meseleyi Meclis gündemine getireceğim" ifadelerini kullandı.

'BU MEMLEKET K ÖTÜ YÖNET İLİYOR'

Çömez, " Milli Eğitim Bakanı'na da buradan gerekli çağrıyı yapıyorum. Derhal, behemehal bununla ilgili gerekeni yapın. Vali Bey'le de görüşeceğim, bir an önce gerekenin yapılması için. Bu memleket sahipsiz değil. Bu memleket çaresiz değil. Bu memleketin bir tek sorunu var. Kötü yönetiliyor, çalınıyor ve çırpılıyor" dedi.