Savcılık, gazeteci Furkan Karabay'ın tahliyesine itiraz etti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Furkan Karabay hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.
Savcılık, dosyada “kuvvetli suç şüphesi” bulunduğunu belirterek tutuklama talep etti.
"İTİRAZ" GELDİ!
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan itiraz yazısında, “suçun vasıf ve mahiyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması” gerekçe gösterildi.
Savcılık, sanık hakkında hükmedilmesi muhtemel toplam ceza miktarına dikkat çekerek tutuklama kararı verilmesi gerektiğini savundu.
NE OLMUŞTU?
Aynı mahkeme, gazeteci Fatih Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay ceza vererek tutukluluğunun devamına hükmetmişti.