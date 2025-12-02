Savcılık, gazeteci Furkan Karabay'ın tahliyesine itiraz etti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.12.2025 17:50:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Savcılık, 201 gün tutuklu kalan gazeteci Furkan Karabay hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Furkan Karabay hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

Savcılık, dosyada “kuvvetli suç şüphesi” bulunduğunu belirterek tutuklama talep etti. 

"İTİRAZ" GELDİ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Duruşma Savcıları Bürosu, gazeteci Furkan Karabay hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. 

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan itiraz yazısında, “suçun vasıf ve mahiyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması” gerekçe gösterildi.

Savcılık, sanık hakkında hükmedilmesi muhtemel toplam ceza miktarına dikkat çekerek tutuklama kararı verilmesi gerektiğini savundu. 

NE OLMUŞTU?

Aynı mahkeme, gazeteci Fatih Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay ceza vererek tutukluluğunun devamına hükmetmişti.

İlgili Konular: #savcı #Furkan Karabay