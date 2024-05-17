Savcılık 'Kobani' tahliyelerine itiraz etti

Kobani davasında savcılık, aralarında Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in de bulunduğu Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği tahliye kararlarına itiraz etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 19:58
Savcılık 'Kobani' tahliyelerine itiraz etti
Abone Ol google-news

6-8 Ekim 2014 tarihlerindeki Kobani olayları nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 sanıklı Kobani davasında dün karar açıklandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 47 ayrı suçtan yargılanan yargılanan Selahattin Demirtaş'a toplam 42 yıl, Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

5 TAHLİYE KARARI VARDI

Ayrıca davada, Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in aralarında yer aldığı 5 tahliye, 12 beraat, 13 tutukluluğa devam kararı verilirken, firari 72 sanık hakkındaki dosya da ayrıldı. 

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre, mahkeme savcısının bugün tahliye kararlarına itiraz ettiği öğrenildi.

Mahkeme kararının ardından, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, HDP ve DBP'nin eski eş genel başkanlarından Sebahat Tuncel ile diğer siyasetçiler Ayla Akat Ata, Meryem Adıbelli ve Ayşe Yağcı tutuklu oldukları cezaevinden dün gece tahliye edilmişti.


Kobani haberleri kobani davası haberleri savcı haberleri

İlgili Haberler

Kobani davası kararları İstanbul'da protesto edildi: Kararı tanımıyoruz

Kobani davası kararları İstanbul'da protesto edildi: Kararı tanımıyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kobani Davası'nda kendisini eleştirenlere tepki gösterdi: 'Samimiyet ve cesaret gerek'

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kobani Davası'nda kendisini eleştirenlere tepki gösterdi: 'Samimiyet ve cesaret gerek'
DEM Parti'den Kobani Davası kararı sonrası 3 ilde eylem çağrısı

DEM Parti'den Kobani Davası kararı sonrası 3 ilde eylem çağrısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Denizli Büyükşehir Belediyesi kafelerinde yeni dönem: Alkol satışı oy çokluğuyla kabul edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi kafelerinde yeni dönem: Alkol satışı oy çokluğuyla kabul edildi
Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı…

Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı…
AKP grubunda gerginlik! Süleyman Soylu’dan muhabire müdahale

AKP grubunda gerginlik! Süleyman Soylu’dan muhabire müdahale
Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi! İşte 4 işaret…

Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi! İşte 4 işaret…
Kobani Davası'nın ardından açıklama: Bakırhan'dan 'Sinan Ateş' göndermesi

Kobani Davası'nın ardından açıklama: Bakırhan'dan 'Sinan Ateş' göndermesi
Neşe Karaböcek sahneye geri döndü: 5 Yıl Sonra 2,5 Saatlik Konser

Neşe Karaböcek sahneye geri döndü: 5 Yıl Sonra 2,5 Saatlik Konser
Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı

Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı
Damadın geline düğün hediyesi herkesi şaşkına çevirdi!

Damadın geline düğün hediyesi herkesi şaşkına çevirdi!