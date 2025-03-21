Savcılık, medreselere ‘yasal statü’ çalıştayını görmezden geldi: Özgürlükmüş

Yayınlanma: 21.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.03.2025 - 07:48

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı; yasadışı medreseler için yasal statü kazandırılması istenen çalıştay hakkında yapılan suç duyurusunun ilişkin “düşünce özgürlüğü” kapsamında şikâyetin işleme konmamasına hükmetti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, çalıştayın “medreselerin ilerideki pratiği üzerine düşünsel bir istişare” olarak nitelendirerek çalıştayda herhangi bir suç ve suç unsuru barındırmadığına karar verdi. Gazetemiz, 7-8 Aralık 2024’te Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Camisi’nde düzenlenen “Akademi-Medrese Buluşmaları 2 - Medresenin Geleceği Çalıştayı”nı gündeme getirmişti.

Çalıştayı; Diyarbakır İl Müftülüğü, Diyanet Akademisi Başkanlığı Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ile terör örgütü Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Medrese Âlimleri Vakfı ortak düzenlemişti. Çalıştay kapsamında; medreseler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bünyesinde kurulacak yeni bir müdürlük aracılığıyla yasal statü kazandırılması istenmişti.

Avukat İsmail Sami Çakmak, Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Diyanet Akademisi Başkanlığı Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Bahadır Opus, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve Medrese Âlimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi hakkında “anayasaya karşı eylem gerçekleştirmek” suçundan 18 Aralık 2024’te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.