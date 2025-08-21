Şavşat’ta, mahkeme kararına rağmen belediyedeki işlerine başlatılmayan 30 işçi 'eylem çadırı' kurdu

Son yerel seçimlerde AKP’ye geçen Şavşat Belediyesinde, 30 işçinin sözleşmesi yenilenmedi. İşten çıkarılan 29 işçi, işe iade talebiyle dava açtı.

Şavşat Asliye Hukuk Mahkemesi, davalardan birinde işçiyi haklı buldu. Ancak mahkeme kararına rağmen işçiler, bir aydan uzun süredir işe geri alınmadı. Kararın uygulanmamasını protesto eden işçiler, belediye binası önünde çadır kurarak direnişe başladı.

“Davayı kazandık, işimize dönmek istiyoruz”

İşçiler, Belediye Başkanı Durmuş Aydın ile görüşmelerinde şu ifadeleri kullandı:

“Burada 30 işçinin hakkı var. Siz de bize söz verdiniz. Ama arkanızdaki partinin sizi sıkıştırdığını biliyoruz. Biz işçiyiz, siz işverensiniz. Davayı kazandık ve işimize dönmek istiyoruz.”

BAŞKAN AYDIN: “BELEDİYENİN DURUMU ZOR”

Direniş çadırını ziyaret eden Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, belediyenin mali durumunu açıklayarak, “Şu an belediyeye İller Bankasından yaklaşık 6 milyon lira para geliyor. Ancak kredi borçları, sigorta gibi giderler sonrası elimizde 800-900 bin lira kalıyor. Bu rakamı 3,5 milyon liraya tamamlayarak personel maaşlarını ödeyebiliyoruz. Belediyenin durumu bu" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından işçiler ise Başkan Aydın'a neden yeni işçi aldığını sorarak duruma sitem etti.

Direnişin amacını anlatan işçi Mutlu Karagöz, “30 arkadaşla birlikte bugün burada dayanışma ve eylem çadırımızı kurarak mücadelemize başladık. CHP Şavşat Belediyesini kaybettikten sonra göreve gelen Sayın Durmuş Aydın, bizleri işimizden etti. Mahkeme kararımız var. Bu durumu tüm Şavşat kamuoyuna duyuruyoruz” diye konuştu.

Belediye-İş Sendikası Şavşat Temsilcisi Vural Şimşek ise “Bu bir eylemden öte, haklı davamızı kamuoyuna duyurma çabasıdır. Ortada bir mahkeme kararı var ve bunu herkese dağıtıyoruz. Sonuç ne olursa olsun, bedeli neyse ödemeye hazırız” dedi.

“HAKKIMIZI ALANA KADAR DİRENECEĞİZ”

İşçilerden Ayten Aydın, “Mahkeme kararının uygulanmasını istiyoruz. Hakkımızı arıyoruz ve sonuna kadar savunacağız” ifadelerini kullandı.

Zafer Ertuğrul Şahin ise çadırı direnişin sembolü olarak kurduklarını ve direnmeye devam edeceklerini belirtti.

Aşkın Kamacı ise “10 kadrolu işçiden biriyim. Bizden önce de 31 arkadaşımız çıkarılmıştı. Şavşat Belediyesi tarihinde böyle bir uygulama olmamıştı. Ne yazık ki şimdi yaşanıyor” dedi.

Direniş çadırını ziyaret eden bir Şavşatlı ise, "Bu haklı direnişinizi biz de destekliyoruz. Bu, Şavşat için bir ayıptır ve bu ayıbı başkanın temizlemesi gerekiyor" diye konuştu.

Direniş çadırını ziyaret eden bir başka Şavşatlı Erkan Evbaşı ise “Burada yaşananlar, Türkiye’deki bozuk düzenin bir yansımasıdır. AKP kendi yandaşlarını koruyor, karşısında olanları ise baskı altına alıyor; hatta tutuklamalara kadar gidiyor. Bu ülkede sosyal demokrat olmak, zulme uğramak demek. Ortada büyük bir çürüme var. ‘Lağım patladı’ diyorlar, evet bu pisliği ancak bir devrim temizleyebilir” ifadelerini kullandı.