Savunma sanayii fuarında dikkat çeken şirket: SADAT da IDEF’te

‘Türk savunma sanayisinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri dünya çapında tanıtma’ ve ‘diğer ülkelerle işbirliği platformu oluşturma’ amaçları taşıyan IDEF, önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla açılmıştı. Cumhuriyet, etkinliğin ikinci gününde, dün, İstanbul Fuar Merkezi’ndeydi.

DEV FUAR ALANI

Etkinlikte MSB’nin, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın, Aselsan’ın, Roketsan’ın ve Baykar’ın devasa stant alanları bulunuyor. Bunların dışında hem yurtiçi hem de yurtdışından irili ufaklı yüzlerce firma fuarda kendini gösteriyor. Fuar alanının tamamını gezmek saatler alabiliyor. Ziyaretçiler IDEF’te hem kendi alanlarındaki isimlerle tanışıyor hem de sergilenen ürünlerle birlikte fotoğraf çekiyor.

HALKA CUMARTESİ AÇILACAK

Etkinlik 26 Temmuz’a kadar kapılarını yalnızca savunma alanındaki profesyonellere açıyor. Buna karşın fuar alanında özellikle öğle saatlerinden itibaren büyük bir kalabalık görülüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün basın mensuplarıyla bir araya gelirken, “Hemen hemen bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz fuarların en büyüğü” açıklamasını yaptı. Güler, 41 ülkenin savunma bakanının fuara katılım sağladığını söyledi. Etkinlik cumartesi ve pazar günleri ise halka açılacak.

SADAT DA FUARDA

Bir dönem iktidar yanlısı paramiliter yapı oluşturduğu iddiasıyla Türkiye’nin gündemine oturan SADAT’a da fuarda yer ayrılmış. Şirket burada hem Arapça hem de Türkçe kitapçıklar dağıtıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Melih Tanrıverdi de fuar alanında. Aynı zamanda şirketin kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin oğlu olan Melih Tanrıverdi, kendilerine yönelik bütün iddiaların gerçek dışı olduğunu savunurken, CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle tazminata mahkum edildiğini anımsattı.