Savunması pes dedirtti... Cuma namazı çıkışında Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı'ya hapis cezası!

Beşiktaş'ta 10 Kasım'da, Cuma Namazı hutbesinde Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı, 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 15:43
Savunması pes dedirtti... Cuma namazı çıkışında Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı'ya hapis cezası!
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Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ahmet Bostancı katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Bir önceki celse mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın suç tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu farklı paylaşımlarla Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçunun zincirleme şeklinde işlendiğinin anlaşıldığını ifade etmiş ve sanık hakkında 1 yıl 9 ay 15 günden 7 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istemişti.

"PUŞT KELİMESİNİ GÜVENİLMEZ ANLAMINDA KULLANDIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Bostancı, "Tahliye edildikten sonra yaptığım araştırmada, attığım iddia edilen ‘ben de bunun sinkaf ediyorum’ şeklinde tweeti atmadım. Onu kabul etmiyorum. 'Puşt' şeklinde yazdığım tweet, hakaret amacıyla değil, güvenilmez manasında kullanmıştım. Ben ceza alacağım bir husus göremiyorum. İslam hukukuna göre inançsız ölen kişinin arkasından dua edilmemesi gerekir. 2 ay cezaevinde kaldım. Bu yeterli bir cezadır. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

3 YIL 9 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Bostancı’nın Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.


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