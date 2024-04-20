Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 20.04.2024 - 17:30

Güncelleme: 20.04.2024 - 17:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlere ilişkin U.G adlı şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya konuyla ilgili gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet… pic.twitter.com/D8LGmhSNM2 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 20, 2024

2 AYRI SORUŞTURMA AÇILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlere ilişkin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

SUR BELEDİYESİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası DEM Parti yönetimine geçen Sur Belediyesi'nden açıklama geldi. Belediye söz konusu hakaretin DEM Parti'den bağımsız olduğunu belirterek iddaların asılsız olduğunu bildirdi.

Belediyenin yapmış olduğu açıklamada “Tüm yurttaşlara açık olan, Sur Belediyesi'nde görevi teslim aldığımız gün çekilen görüntülerle ilgili olarak sosyal medyada trol hesaplar tarafından bir linç girişimine tanık oluyoruz. Parti Yönetimimiz ve Eş Başkanlarımız tarafından söylendiği iddia edilen sözler, bizlerden bağımsız bir yurttaşın söylemi olup, görüntülerden de anlaşılacağı üzere tarafımıza yöneltilen iddialar asılsızdır. Makam odalarında yer alması gereken sembol ve fotoğraflarla ilgili olarak gerekli mevzuat doğrultusunda hareket edilmektedir'' ifadeleri kullanıldı.